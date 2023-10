Eclipse do "anel de fogo" pode ser visto somente nas Américas

O fenômeno poderá ser visto em sua totalidade somente no continente americano, em diferentes regiões dos Estados Unidos – do Oregon até o Texas –, na Península de Yucatán, no México, além de Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Colômbia, até chegar ao Brasil. Em outras partes do continente americano somente um eclipse parcial será visível.

O eclipse em sua totalidade, do momento inicial até o final da obstrução do Sol, deve levar em torno de duas horas e meia a três horas. A formação do "anel de fogo" deve durar entre 30 segundos e cinco minutos, dependendo do ponto de observação.

"Anel de fogo" visível no Norte e Nordeste

A astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, explica que a chamada faixa ou caminho de anularidade da Terra – onde o eclipse é visto como anular – tem cerca de 200 quilômetros de largura. Fora dessa faixa, o fenômeno será observado de maneira parcial.

No Brasil, a faixa de anularidade passará pelos estados Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sendo que Natal (RN) e João Pessoa (PB) são as únicas capitais onde será possível enxergar o "anel de fogo". O eclipse será visto como parcial em todo o território nacional.

O último eclipse anular do Sol ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível do Brasil. O próximo eclipse deste tipo deverá aparecer em 2 de outubro de 2024, sendo visível no extremo Sul das Américas. Em 2026, o fenômeno ocorrerá no céu da Antártida.