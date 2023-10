'Em Gaza, palestinos só pensam em se manter vivos'

Jornalista palestino é um dos milhares que fugiram da Cidade de Gaza em direção ao sul após ordem de evacuação de Israel. À DW, ele relata situação desesperadora no enclave. "Há escombros e poeira por toda parte. "Na sexta-feira (13/10), forças israelenses ordenaram que mais de 1 milhão de palestinos se deslocassem para o sul da Faixa de Gaza, antes de uma esperada ofensiva terrestre. Entre os que fugiram está Hazem Balousha, um jornalista de Gaza que trabalha para a mídia internacional.

Em entrevista à DW, o palestino descreveu as condições dos locais por onde passou, enquanto se dirigia com sua família ao campo de refugiados de Nuseirat, no sul da Faixa de Gaza. "As pessoas estão com raiva, desesperadas. A principal coisa que elas buscam é permanecer vivas e seguras", afirma.

Uma semana após ter sofrido o ataque mais brutal em seu território em cinco décadas, Israel apertou o cerco contra Gaza, enclave controlado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas. Neste sábado, as forças armadas israelenses afirmaram que se preparam para um "ataque integrado e coordenado por ar, mar e terra" contra a região palestina.