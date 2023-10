Museu do Louvre e Palácio de Versalhes evacuados após ameaças de bomba - França eleva alerta de segurança para nível máximo após ao ataque a faca em escola que matou um professor. Conflito Israel-Hamas exacerba tensões no país que abriga numerosas comunidades judaicas e muçulmanas.O Museu do Louvre, em Paris, e o Palácio de Versalhes, nos arredores da capital da França, tiveram de ser evacuados neste sábado (14/10) após receberem ameaças de bomba.

Pouco antes, o governo francês elevou o nível de alerta de terrorismo para "emergência de ataque", sendo este o mais alto na escala da segurança interna do país.

As evacuações das duas atracões turísticas que estão entre as mais visitadas em todo o mundo ocorrem em um momento de tensão, no dia seguinte a um ataque a faca em uma escola na cidade de Arras que deixou um professor morto e duas pessoas em estado grave. O suspeito do atentado seria um extremista de origem tchetchena.