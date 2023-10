Existe um método mais eficaz de alfabetização?

Realidade levada em conta

A pedagoga Maria Elisa Pereira Lopes, professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lembra a importância de considerar sempre a realidade do aluno. "Se ele chega à sala de aula desconhecendo qualquer coisa da língua, é preciso trabalhar sob uma perspectiva. Mas se, como professora, eu entendo que eles carregam um conhecimento enorme já da língua falada, então partimos desse conhecimento prévio", comenta.

"É muito diferente do que se fazia no início do século passado, em que havia uma perspectiva tradicional de alfabetização. Hoje entendemos que a língua é viva e as crianças precisam construir uma utilidade, e não um distanciamento, da língua portuguesa. E ela só vai construir isso quando a escola oferecer espaços para que ela se aproxime da língua portuguesa como sua, como futuro escritor e leitor da língua."

"Do ponto de vista pedagógico, os métodos tradicionais, assim como os sistemas apostilados muito presentes hoje em diferentes secretarias de Educação do nosso país, propõem um ensino que desconsidera a heterogeneidade de conhecimentos dos alunos de uma turma", critica Albuquerque. "A prática pedagógica é centrada no método, na sequência de atividades presentes em manuais didáticos que prescrevem o que o professor deve fazer diariamente com os alunos. Não se garante, dessa forma, que todas as crianças aprendam, uma vez que as atividades não são ajustadas a seus conhecimentos."Autor: Edison Veiga