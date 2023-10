Projeções sugerem troca de governo na Polônia - Poloneses foram às urnas para "eleição mais importante desde a queda do comunismo". Boca de urna aponta vitória do governista PiS, mas sem maioria, abrindo caminho para partidos da oposição formarem coalizão de governo.As eleições na Polônia neste domingo (15/10) parecem ter terminado, segundo projeções, com o partido governista Lei e Justiça (PiS) se mantendo como a força política mais forte do país, embora sem os votos necessários para formar maioria. O resultado abriria caminho, portanto, para que partidos da oposição liberal formem uma coalizão de governo e tirem o nacionalista conservador PiS do poder.

A legenda governista do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki obteve 36,8% dos votos, segundo pesquisas boca de urna realizadas pelo instituto Ipsos. O partido liberal de oposição Coalizão Cívica (KO), do ex-primeiro-ministro Donald Tusk, ficou em segundo lugar, com 31,6% dos votos.

Para formar um governo na Polônia, um partido precisa somar 231 dos 460 assentos do Parlamento. Estima-se que o PiS leve cerca de 200 cadeiras, ou seja, aquém do necessário para formar maioria.