Putin: contraofensiva ucraniana está "totalmente fracassada"

O fato de, desde os ataques terroristas do grupo palestino Hamas contra Israel, em 7 de outubro, as atenções do mundo, em especial das potências ocidentais, estarem concentradas no Oriente Médio, sem dúvida beneficia Putin e seu partido de guerra.

Por um lado, o Kremlin tem evitado tomar partido por israelenses ou palestinos. "Tradicionalmente, a Rússia cultiva boas relações diplomáticas com ambos os lados, ao mesmo tempo em que mantém uma certa distância", explicou à DW o especialista em Oriente Médio Ruslan Suleymanov. "Essas relações são, em parte, até mesmo de confiança, mesmo depois de a Rússia ter atacado a Ucrânia e a relação com Israel deteriorar, até certo ponto."

A citada deterioração deveu-se, em grande parte, a comentários do ministro do Exterior russo, Serguei Lavrov, em maio de 2022: referindo-se a Zelenski, de origem judaica, ele afirmou que os "antissemitas mais ferrenhos" seriam, via de regra, os próprios judeus.

Jair Lapid, então ministro do Exterior israelense, condenou na época as palavras de seu homólogo, classificando-as como "declaração imperdoável e ultrajante e um terrível erro histórico". "No entanto, desde então nada de irreparável aconteceu", comenta Suleymanov.

Na prática, Putin e seus apoiadores reproduzem agora em relação a Israel e os palestinos a narrativa cansada que aplicam em relação à guerra na Ucrânia: "o Ocidente", acima de tudo os Estados Unidos, seria culpado pela ofensiva do Hamas.

Na opinião de Suleymanov, no fim das contas o Kremlin lucra com a escalada de violência no Oriente Médio, já que "o ataque pelo menos desvia as atenções do que o Exército russo está fazendo na Ucrânia". Tudo mais é propaganda para consumo interno russo – embora para a maior parte da população seja indiferente ao conflito no Oriente Médio seja distante e complicado demais, ressalvou o orientalista.