Três gráficos para entender a situação na Faixa de Gaza

A fronteira com Israel é separada por um muro de 6 metros de altura, delimitado por uma zona proibida no lado de Gaza.

A Faixa de Gaza tem duas passagens fronteiriças para pessoas: a de Erez, no norte, na fronteira com Israel, e a de Rafah, com o Egito, no sul. A passagem de Kerem Shalom, também no sul, serve para transporte exclusivo de mercadorias.

As passagens de Erez e Kerem Shalom foram fechadas por Israel, deixando a de Rafah como a única ainda em operação. Israel também cortou o fornecimento de água, alimentos, combustível e energia para a Faixa de Gaza.

Na sexta-feira (13/10), militares israelenses deram um ultimato a cerca de 1,1 milhão de pessoas que vivem no norte de Gaza para evacuarem rumo ao sul. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as Nações Unidas pediram que a ordem fosse revogada.

Neste domingo, a ONU informou que mais de 1 milhão de pessoas já se deslocaram em Gaza no período de uma semana. Ou seja, metade de seus habitantes.