Atirador deixa mortos em Bruxelas em ato suspeito de terrorismo - Bélgica eleva alerta de terrorismo para nível mais alto. Suspeito seria adepto do "Estado Islâmico". Vítimas de nacionalidade sueca teriam viajado para acompanhar partida de futebol, cancelada em razão do incidente.Dois cidadãos suecos foram mortos a tiros em Bruxelas nesta segunda-feira (16/10), em um crime que levou a Bélgica elevar o alerta de terrorismo no país ao nível mais alto. Rumores na imprensa e nas redes sociais afirmam que o atirador seria um simpatizante da organização terrorista "Estado Islâmico" (EI).

O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, confirmou que as vítimas eram de nacionalidade sueca e enviou condolências ao premiê sueco Ulf Kristersson. O caso está sendo investigado pela Promotoria Antiterrorismo da Bélgica.

O agressor ainda está à solta. Em um vídeo publicado pelo jornal Het Laatste Nieuws, ele aparece vestindo um colete fluorescente em um cruzamento da cidade, antes de abrir fogo com um fuzil semiautomático em plena rua. Algumas pessoas tentaram se abrigar em um edifício mas ele as perseguiu e atirou na direção do grupo. Pouco depois, ele deixou o local em uma scooter.