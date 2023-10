Centro-direita supera populistas no parlamento da Polônia - Ainda que partido nacionalista PiS siga como maior força política, oposição centrista terá maioria no parlamento polonês. Donald Tusk planeja voltar a chefiar o governo."Conseguimos, de verdade!", exclamou o líder da oposição de centro-direita da Polônia, Donald Tusk, após o fechamento das urnas na noite de domingo (15/10): "O mau tempo passou, o governo do PiS acabou", declarou.

Logo após a divulgação da boca de urna na Polônia, Tusk, que lidera o partido Plataforma Cívica (PO), estava confiante na vitória: "A democracia e a liberdade venceram. Nós expulsamos [o PiS] do poder." Visivelmente emocionado, acrescentou: "Sou a pessoa mais feliz do mundo!"

A projeção foi confirmada na manhã desta segunda-feira, de acordo com números do instituto de pesquisas Ipsos. Conforme os dados, o Partido Lei e Justiça (PiS), de Jaroslaw Kaczynski, no governo há oito anos, obteve 36,6% dos votos. Com isso, segue sendo a maior força política da Polônia, mas sem maioria absoluta. Quatro anos atrás, o PiS havia conquistado 43,6% dos votos e 235 mandatos.