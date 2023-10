Como as criptomoedas impulsionaram ataque do Hamas a Israel

Criptografia permite driblar sanções

Sob o mando do Hamas, Gaza enfrenta isolamento econômico severo por diversos países. Os bloqueios pelos vizinhos Israel e Egito restringem a circulação de mercadorias e pessoas.

Apesar das restrições, a revista americana Forbes nomeou o Hamas como um dos grupos terroristas mais ricos do mundo em 2014, quando seu faturamento anual foi estimado em até 1 bilhão de dólares. Esse valor provém de impostos e taxas, bem como de ajuda financeira e doações. Grande parte do financiamento do Hamas vem de palestinos no exterior ou doadores privados da região do Golfo.

O Irã é considerado um dos mais proeminentes financiadores do Hamas. De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, o país fornece ao Hamas e a outros grupos terroristas palestinos cerca de 100 milhões de dólares por ano. O Catar e a Turquia também têm apoiado o Hamas financeiramente.

As criptomoedas tornaram mais fácil para apoiadores do Hamas driblar sanções em áreas consideradas hostis. Em 2019, as brigadas Al-Qassam pediram, em seu canal no Telegram, que apoiadores lhes enviassem bitcoins.