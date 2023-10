Empresário conservador Daniel Noboa é eleito presidente do Equador

Noboa venceu as eleições com uma proposta focada na juventude e na criação de empregos e oportunidades, mas também prometeu enfrentar a crise de segurança no Equador ligada ao crime organizado.

O país vive seu pior período de violência. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes passou de 5,8 em 2017 para 25,62 em 2022, o que representa a maior taxa desde que os registros começaram. Isso se deve ao aumento da atuação de máfias principalmente dedicadas ao tráfico de drogas. Nos últimos anos, o Equador se tornou um centro para o tráfico global de cocaína.

Assassinatos

Essas eleições foram as mais violentas da história do país, com o assassinato de três líderes políticos no período de três semanas, sendo o episódio mais grave o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, morto a tiros do lado de fora de um comício eleitoral em Quito 11 dias antes do primeiro turno, em 20 de agosto.

Pouco menos de duas semanas antes, o prefeito da cidade de Manta, Agustín Intriago, já havia sido assassinado. Em 14 agosto, Pedro Briones, um dirigente do partido do ex-presidente Correa, foi morto.

O novo presidente também terá entre seus desafios o déficit econômico, que está crescendo diante da redução das receitas neste ano devido à queda nos preços do petróleo, um dos principais pilares da economia equatoriana, que também pode ser atingido pelo fenômeno climático El Niño previsto para o final do ano.