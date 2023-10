Seca na Amazônia transforma paisagem tropical em deserto

Uma pequena ponte improvisada de madeira sobre o igarapé Tarumã-Mirim conecta a comunidade de Nossa Senhora de Fátima ao resto do mundo. Flutuantes e catraias encalhadas se espalham pelas margens inclinadas do igarapé, enquanto as balsas, lanchas e outros barcos que atracavam no porto da comunidade agora param a dois quilômetros do local. De lá, o trajeto até Fátima e comunidades próximas é feito de motos.

Uma destas comunidades, a de São Sebastião, encontra-se ainda mais ilhada. Repleta de casas vazias ao longo de suas sete ruas, quem tinha para onde fugir, a abandonou. Restaram apenas aqueles mais resistentes ou sem alternativa.

Entre eles, uma pequena sitiante preocupada com a saúde das suas plantas que garantem alimentação complementar a ela e ao marido. Da sua casa, às margens do igarapé, Teresa Bulhões, de 71 anos, suspira ao ver as pequenas rabetas que passam. "Só para ir até os flutuantes na entrada do Rio Negro, eles cobram R$ 50; como vou arcar com isso com o salário de aposentada?", questiona.

"Estamos totalmente ilhados, porque pela estrada não há condições de passar nada, ou então você toma rabeta se arriscando pelas pedras e tocos de madeira. Quando não passa, desce da canoa, sobe da canoa; não há condições, nada chega dessa maneira até aqui", reclama.

Nem mesmo a coleta de lixo chega a estas comunidades. A pequena balsa destinada ao lixo não é retirada desde agosto, quando encalhou no igarapé vazio, e só não está mais cheia porque boa parte da população queima seu lixo. A prática, comum nas zonas rurais, é particularmente arriscada com o período de estiagem, e causa de uma parcela dos quase 2.800 focos de incêndio no Amazonas registrados apenas em outubro, e que queimaram em toda a Amazônia uma área equivalente a quase a Suíça inteira.

Teresa lamenta que esta soma de fenômenos acabou sendo responsável pela morte do seu jambeiro, cujo fruto é conhecido como a maçã da Amazônia. Seco e sem frutos, a árvore não consegue a água que precisa para repor o calor de 38º C que vem ocorrendo quase todas as tardes desde setembro.