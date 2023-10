Conselho de Segurança da ONU rejeita resolução da Rússia

No entanto, 25 países concordaram em apoiar o texto russo, incluindo muitas nações árabes ou muçulmanas, como o Paquistão, a Turquia e o Egito.

As embaixadoras de EUA e Reino Unido, Linda Thomas-Greenfield e Barbara Woodward, respectivamente, criticaram principalmente o fato de o texto russo não mencionar explicitamente o Hamas, simplesmente condenando "ataques a civis".

A representante dos EUA disse que não citar o Hamas equivalia a "dar cobertura ao grupo terrorista que maltrata inocentes" e, portanto, era um texto "hipócrita e ultrajante".

Texto do Brasil condena ataque do Hamas

O texto foi apresentado pela Rússia na sexta-feira e circulou durante todo o fim de semana entre os 15 membros.

Paralelamente, o Brasil apresentou outro texto, que apela por "pausas humanitárias" para permitir o acesso humanitário sem entraves a Gaza, rejeita e condena "inequivocamente os hediondos ataques terroristas do Hamas" e pede a revogação da ordem israelense para que civis e funcionários da ONU no norte da Faixa de Gaza se desloquem para o sul do território.