Disney chegou ao Brasil de olho em influência nazista na América Latina

Disney foi paparicado do começo ao fim, e não somente por autoridades. "O primeiro destino foi a cidade de Belém, no norte do Brasil, ponto utilizado somente para abastecer a aeronave. Walt foi recepcionado por centenas de crianças que estavam ali só para vê-lo", conta o jornalista.

A imensa maioria delas não sabia quem era o presidente do país, mas sabia muito bem quem era o pai de Mickey Mouse.

Logo depois, o empresário desembarcaria no Rio. "Não demorou muito para se adaptar à cultura festiva do carioca e se sentir em casa, rodeado por um povo amistoso e alegre, para quem não cansava de distribuir autógrafos e posar sorridente para fotos."

Foram muitos os encontros com artistas - entre eles, Ary Barroso, que apresentaria a Disney sua Aquarela do Brasil. O empresário americano visitou os pontos turísticos mais importantes, como o Corcovado, o Pão de Açúcar e o Cassino da Urca. Participou de um desfile militar em comemoração à Independência do Brasil e se encantou com a flora e fauna nacionais. "No zoológico, os artistas desenharam flamingos, tamanduás, antas e tatus, animal este que até inspirou um personagem do desenho animado Pluto e o Tatu, de 1943.

Walt Disney (c., de bigode) na Escola de Samba Portela, Rio de Janeiro, 1941 Imagem: Arquivo Nacional

Zé Carioca, entre brasilidade carinhosa e clichê

Mas o personagem mais emblemático resultante dessa excursão ao Brasil é, sem dúvida, o papagaio Zé Carioca. Nunes conta que "a equipe Disney havia se encantado com um 'pássaro falante', o papagaio brasileiro". "Ao ouvir as piadas que sempre envolviam a tal ave, contadas pelo sambista José do Patrocínio Oliveira, conhecido como Zezinho", diz o jornalista. "Walt teve então a ideia de criar um novo personagem, o amigo brasileiro do Pato Donald, um malandro simpático e boa gente, e assim nasceu o Zé Carioca."