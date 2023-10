Maternidade em "colapso" leva mulheres a terem menos filhos?

Impacto financeiro

O impacto da maternidade sobre a carreira foi tematizado pela Nobel de Economia deste ano. A economista americana Claudia Goldon levou o prêmio neste mês por estudar os fatores por trás das disparidades salariais de gênero em 200 anos nos EUA.

Enquanto no passado as diferenças se deviam sobretudo a escolhas profissionais e na educação, ela constatou que, hoje, o impacto de ter filhos tornou-se fator determinante para o abismo salarial entre homens e mulheres.

Embora as mulheres ainda lutem por igualdade salarial e acesso a cargos mais altos no mercado de trabalho, a importância da mão de obra feminina no orçamento doméstico está mais do que estabelecida. Hoje, de acordo com dados do IBGE, as mulheres representam 44% da força de trabalho do país, e chefiam 51% dos domicílios.

Apesar de terem se tornado provedoras financeiras, diz Iaconelli, as mulheres continuam sendo as principais genitoras e cuidadoras, acumulando funções, em vez de remanejá-las. "A invisibilidade do trabalho reprodutivo vai se tornando insustentável."

"Vai se mostrando mesmo impossível para mulheres assumirem mais filhos sem que seja uma experiência mais de sofrimento do que de prazer, mais de ressentimento do que de satisfação. E muitas mulheres vão sendo frustradas nesse desejo", considera.