Museu de Pérgamo, em Berlim, ficará completamente fechado até 2027

Durante a Segunda Guerra Mundial, o altar foi desmontado e armazenado num abrigo antiaéreo na capital alemã. Mais tarde, foi saqueado pelos soviéticos e levado como troféu de guerra para Leningrado (atual São Petersburgo), onde acabou exposto no museu Hermitage. Só em 1958 as peças retornaram ao Museu de Pérgamo, então no território da antiga Alemanha Oriental, um estado satélite dos soviéticos. No entanto, dezenas de outras peças nunca foram devolvidas pelos russos.

Necessidade urgente de reforma

Mesmo com essa história atribulada, o altar sobreviveu relativamente intacto. O mesmo não pode ser dito do museu que o abriga o pesado altar e outros artefatos há mais de cem anos, localizado sobre o leito poroso do rio Spree, na região central de Berlim. No momento, operários tentam estabilizar e reforçar as fundações subterrâneas de concreto do museu. É uma tarefa hercúlea, que ajuda a explicar a duração extraordinária das obras e o custo estimado de 1,5 bilhão de euros (R$ 8 bilhões) da reforma.

A Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano, que supervisiona as instituições da Ilha dos Museus, afirmou que a ala sul do Pérgamo está em uma "condição estrutural muito precária" e que partes do prédio correm o risco de desabar.

O desgaste natural ao longo das décadas, combinado com os danos duradouros da Segunda Guerra Mundial, também vem provocando inundações durante chuvas, disse Barbara Helwing, diretora do Museu do Antigo Oriente Próximo, localizado no mesmo edifício. Segundo ela, os reparos são "urgentemente necessários" para proteger as preciosas coleções e garantir a segurança dos visitantes. "O prédio está em péssimo estado e está afundando. Por isso o fechamento não provoca apenas tristeza", disse ela.

No entanto, surgiram críticas com o custo altíssimo da reforma e o fato de que, além de alguns painéis solares, os planos não incluem uma reforma para tornar o prédio "verde".