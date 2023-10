O que está ocorrendo na fronteira entre Israel e o Líbano? - Tensões na área aumentam, com frequentes trocas de tiro entre o grupo radical libanês Hisbolá e militares israelenses, gerando temores de um alastramento do conflito regional.Nos últimos dias, tem sido constante a troca de tiros entre Israel e militantes do Hisbolá no Líbano.

Tudo começou pouco depois de o grupo militante islâmico Hamas, classificado como organização terrorista pelos EUA e pela União Europeia, ter lançado um ataque em grande escala contra Israel, no dia 7 de outubro.

Em 8 de outubro, fontes libanesas relataram ataques israelenses no sul do Líbano, e um projétil atingiu o vilarejo de Khiam. Desde então, o grupo militante libanês Hisbolá, apoiado pelo Irã, assumiu a responsabilidade por vários ataques com foguetes no norte de Israel.