Oposição confirma maioria no parlamento da Polônia

O PiS, do atual primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, foi o partido mais votado na eleição nacional que ocorreu no último domingo. Com mais de 35% dos votos, o partido continua como a maior força política na Polônia. Mas o número não é suficiente para alcançar maioria.

O partido liberal Plataforma Cívica (PO) ficou em segundo lugar, com 30,70%, enquanto a Terceira Via, de centro-direita, ficou em terceiro lugar, com 14,40%, e a Nova Esquerda teve 8,61% dos votos. A tendência é de que os três partidos iniciem conversas para a formação de uma coalizão.

O partido de extrema direita Confederação seria o único capaz de formar uma aliança com o PiS, mas o desempenho foi abaixo do esperado, com apenas 7,16% dos votos.

Decisão em aberto

O PiS, no entanto, ainda pode ser o primeiro partido encarregado de formar um governo. A definição de quem terá essa missão, em um primeiro momento, cabe ao presidente, Andrzej Duda, que é próximo ao PiS.

Observadores especulam que, devido a isso, ele poderá nomear um político do partido, que, no entanto, pode declinar a tarefa devido às possibilidades de fracasso.