Por que a segurança de Israel é razão de Estado para a Alemanha?

O discurso dela também menciona sem rodeios os motivos da responsabilidade histórica especial que a Alemanha tem pela segurança de Israel. "O genocídio de 6 milhões de judeus executado em nome da Alemanha trouxe um sofrimento indescritível ao povo judeu, à Europa e ao mundo. A Shoah enche de vergonha a nós, alemães. Curvo-me às vítimas, curvo-me aos sobreviventes e a todos aqueles que os ajudaram a sobreviver."

Mas ao que essa afirmação de que "a segurança de Israel é razão de Estado" para a Alemanha, novamente repetida por membros do atual governo alemão depois do recente ataque terrorista do grupo palestino Hamas à Israel, obriga o governo alemão na prática é tema de amplo debate no país.

Ajuda militar

"Não foi realmente explicado na Alemanha o que isso significa", comentou, em entrevista à emissora ZDF, o especialista em relações internacionais Carlo Masala, da Universidade da Bundeswehr em Munique, uma das duas universidades das Forças Armadas alemãs.

Se a existência de Israel estivesse realmente em jogo – o que Masala deixou claro que não é o caso –, então a Alemanha seria obrigada a apoiar ativamente a defesa de Israel. "Essa é a conclusão lógica", avaliou.

Ele não explicitou o que entende por "apoiar ativamente" – mas uma possível implicação seria o envolvimento militar direto.