Volta de Madonna: mulheres 60+ podem ser o que quiserem

Conforme os vídeos do show começaram a ser exibidos nas redes sociais, vi amigos de idades que variam entre os 30 e os 60 e poucos anos entrarem em estado de euforia. Madonna nos deu, em um momento tão triste do mundo, alguns momentos de felicidade (não é para isso que serve a arte?).

No show, ela apresentou seus maiores hits, algumas vezes cercada de alguns dos seus filhos, dançou, rebolou, sapateou e "voou" sobre a plateia. Madonna cantou e dançou "Vogue" de corpete mega sexy, relembrou seus amigos mortos pela aids enquanto "voava sobre a plateia" cantando "Live To Tell" (em um dos números mais emocionantes do show).

Em outro momento poderoso, só com violão na mão, ela cantou "I Will Survive", o hit de Gloria Gaynor, e lembrou sua experiência de quase morte. Madonna usava um short super curto, botas de cowboy e jaqueta de roqueira. Ao cantar a música, ela parou a letra no meio "acharam que eu deitaria e morreria? ". E perguntou para a plateia, desafiante, "vocês acharam???" E continuou: "não, eu vou sobreviver, eu tenho muito o que viver". Que bom. Ver uma mulher de 65 anos fazendo com alegria o que ela bem quer é, sem dúvida, muito inspirador. Obrigada por isso, Madonna.

