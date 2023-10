CPI chega ao fim com pedido de indiciamento de Bolsonaro

O 8 de Janeiro

Na tarde de domingo, 8 de janeiro de 2023, extremistas bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto em Brasília.

Os golpistas, que estavam concentrados há semanas em frente ao Quartel-General do Exército, invadiram primeiro a sede do Congresso Nacional e depois se dirigiram para as sedes dos outros Poderes, deixando um rastro de destruição.

Eles se diziam insatisfeitos com o resultado da eleição de novembro de 2022, que terminou com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o então presidente Jair Bolsonaro (PL) por uma margem apertada.

Diversos golpistas já foram julgados pelo STF, com alguns deles tendo sido condenados a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; associação criminosa armada; dano qualificado; deterioração do patrimônio tombado e golpe de Estado.

ek (ots)