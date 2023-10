Escolas alemãs tentam lidar com antissemitismo entre alunos - Depois do ataque terrorista do Hamas a Israel, professores buscam ajuda para combater o antissemitismo nas suas turmas. Mas o problema não está só dentro das escolas.Júbilo por causa do ataque terrorista do grupo palestino Hamas a Israel na distante Berlim? Sim, é o que parece. Imagens de demonstrações proibidas e de permitidas dão essa impressão. Mas também parece haver simpatia num outro lugar, onde se aprende — também — história: as escolas.

Pouco depois do ataque terrorista do Hamas, um incidente num ginásio do distrito berlinense de Neukölln, onde cerca de metade dos 330 mil moradores têm origem migratória, chamou a atenção: nas redes sociais circulou um vídeo de celular no qual se podia ver, em imagens não muito nítidas, uma briga entre um professor e um aluno.

Segundo a polícia, o adolescente foi à escola com uma bandeira da Palestina e um cachecol nas cores palestinas. No vídeo, o professor parece estar batendo no aluno. O especialista Dervis Hizarci, da Iniciativa contra o Antissemitismo do bairro de Kreuzberg (Kiga, no original), considera essa atitude problemática. "Em vez de reagir com indignação, o professor deveria ter levado o aluno a se explicar", diz o pedagogo.