Israel diante das dificuldades da guerra urbana em Gaza

Os israelenses são considerados uma das Forças Armadas mais bem treinadas do mundo na guerra urbana. "São forças muito bem preparadas, as melhores do mundo nisso", atesta o especialista militar Frank Ledwidge, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido.

Dificuldades no terreno

Mas treinamentos são apenas uma simulação da realidade com a qual as Forças Armadas de Israel deverão se confrontar nos próximos dias, se a ofensiva terrestre no norte da Faixa de Gaza realmente começar.

"É possível treinar, mas isso não implica que se possa evitar todas as perdas do próprio lado e do outro lado. Acho que se aprende que exatamente isso não é possível", comenta o especialista Christian Mölling, do Conselho Alemão de Relações Externas.

Ele lembra que, em Gaza, é muito difícil distinguir um combatente do Hamas de um civil. O sistema de túneis do grupo radical islâmico, que cobre quase toda a Faixa de Gaza, torna as coisas ainda mais difíceis. O grupo palestino é classificado como organização terrorista pelos EUA e pela União Europeia, incluindo a Alemanha.

Nas últimas duas décadas, os terroristas do Hamas continuaram a expandir o seu complexo sistema de túneis, que já chega a 500 quilômetros de extensão. A profundidade alcança até 30 metros e, em alguns pontos, tem espaço para ser percorrido com carros.