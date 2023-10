O conflito de versões sobre a explosão em hospital de Gaza - Hamas culpa ataque aéreo israelense por explosão que matou centenas na Cidade de Gaza. Israel, por sua vez, afirma que foguete do grupo palestino Jihad Islâmica errou alvo e caiu sobre hospital.Uma explosão no hospital Al-Ahli Arab, na Cidade de Gaza, causada por um foguete na terça-feira (17/10), desencadeou uma guerra de versões e acusações sobre o incidente, acirrando ainda mais o conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Estima-se que centenas de pessoas tenham morrido no hospital, que seria o único administrado por cristãos na Faixa de Gaza. O caso levou a protestos em vários países muçulmanos e também atrapalhou as conversações dos Estados Unidos com nações árabes. Depois da explosão, o presidente Joe Biden teve cancelada sua viagem à Jordânia, onde se reuniria com autoridades do Oriente Médio, incluindo o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

O que diz o Hamas