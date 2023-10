O Egito vai abrir a passagem de Rafah para Gaza? - Apesar da escalada do conflito, Egito resiste em abrir sua fronteira e permitir a entrada de ajuda em Gaza.A passagem da fronteira de Gaza com o Egito, a única que liga o enclave a um país que não seja Israel, poderia se tornar a tábua de salvação para as pessoas que vivem no território palestino – isso se ela for realmente aberta.

Nesta quarta-feira (18/10), o governo israelense, que mantém um cerco à Faixa de Gaza, informou que não vai impedir a passagem de ajuda humanitária via Egito, mas não está claro como esse processo deve ocorrer. Os israelenses exigem que os caminhões sejam inspecionados antes de entrarem no território palestino e o Egito, que também mantém um bloqueio a Gaza, não informou quando ou se efetivamente vai permitir a abertura da passagem.

No momento, centenas de caminhões carregados com medicamentos, alimentos, água e ajuda humanitária aguardam no lado egípcio da passagem de Rafah, que une o extremo sul da Faixa de Gaza com a Península do Sinai. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há suprimentos para até 300 mil pessoas prontos para entrarem a qualquer momento.