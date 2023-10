Rússia quer estar livre para realizar testes nucleares

Apesar de o tratado nunca ter entrado oficialmente em vigor, desde a década de 1990 as grandes potências nucleares China, EUA, França, Reino Unido e Rússia respeitam a moratória. Também a Índia e o Paquistão suspenderam seus testes desde 1998. "O único dissidente nesse aspecto, por assim dizer, é a Coreia do Norte [não signatária], que já realizou seis testes atômicos", complementa Podvig.

Ele enfatiza que o acordo em questão detém uma alta reputação na comunidade mundial: "Ninguém vai fazer amigos realizando novos testes atômicos. Todas as ideias que estão sendo discutidas na Rússia agora – no espírito de 'Vamos botar medo em todo mundo!' – na prática não devem assustar ninguém. No entanto a condenação vai ser indiscutível." Por outro lado, o abandono do pacto emitiria um sinal político e, pelo menos do ponto de vista jurídico, seria menos uma razão para os russos se aterem à moratória autoimposta, acrescenta.

Tentativa de intimidar os EUA

O especialista nuclear russo Maxim Starchak, do Centro de Política Internacional e de Defesa da Universidade de Queens, no Canadá, não se espantaria se em breve Moscou de fato empreender testes atômicos, mas "até agora não há indícios claros de que a Rússia pretenda fazer tais testes no futuro próximo". Os físicos nucleares não são unânimes quanto à utilidade do procedimento: "Alguns são a favor, outros são contra. Sua reativação vai certamente exigir uma decisão política."

Seja como for, o país dispõe de um território já preparado para esse fim na dupla ilha Novaya Zemlya, no Oceano Ártico, afirma Starchak: "Lá, até onde se sabe, existem três locais onde se pode realizar testes atômicos subterrâneos. Acho que, se a intenção se concretizar, então seria lá. Pois não me passa pela cabeça que essa loucura seja colocada em prática com uma explosão de superfície."