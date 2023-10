Sinagoga de Berlim é alvo de ataque incendiário

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

E o incidente não foi o único o registrado no local. Horas após, enquanto policiais investigavam a cena do crime, um homem de 30 anos foi abordado ao parar com sua motocicleta em frente ao centro ao judaico e tentar se aproximar do edifício. Ele resistiu à abordagem e começou a gritar slogans contra Israel. Ele acabou sendo liberado, mas, segundo as autoridades, será alvo de um inquérito por suspeita de incitação ao ódio racial e tentativa de agressão a um policial.

Confrontos

Na noite de quarta-feira, Berlim também foi palco de confrontos entre a polícia e simpatizantes da causa palestina. Centenas de pessoas se reuniram nos arredores do Portão de Brandemburgo. Serviços de segurança afirmaram que alguns participantes agrediram policiais com garrafas enquanto outros gritaram slogans contra Israel.

Também foram registrados vários incidentes similares no distrito de Neukölln, que concentra uma comunidade muçulmana significativa. Manifestantes atiraram pedras e fogos de artificio contra policiais e montaram barricadas nas ruas. A polícia chegou a usar um canhão d’água para conter os manifestantes. Pelo menos 20 policiais ficaram feridos. Houve o registro de 39 detenções.

Segundo a imprensa alemã, os manifestantes atenderam a uma convocação da rede pró-palestina Samidoun, baseada em Berlim. A rede já havia ganhado notoriedade em 7 de outubro quando organizou uma manifestação em Berlim no mesmo dia em que terroristas do Hamas massacraram mais de mil israelenses. Na ocasião, membros da rede distribuíram doces em rua da capital alemã, provocando repúdio das autoridades e da classe política do país.