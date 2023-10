Iraniana morta na prisão ganha prêmio de direitos humanos - Jina Mahsa Amini, cuja morte sob custódia policial gerou onda revolta no Irã no ano passado, é homenageada com o Prêmio Sakharov, do Parlamento Europeu, juntamente com o movimento iraniano Mulher, Vida, Liberdade.A iraniana Jina Mahsa Amini, morta sob custódia policial no Irã no ano passado foi premiada postumamente com o Prêmio Sakharov 2024 de direitos humanos, juntamente com o movimento iraniano Mulher, Vida, Liberdade, anunciou nesta quinta-feira (19/10) a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

"No dia 16 de setembro completamos um ano desde o assassinato de Jina Mahsa Amini no Irã. O Parlamento Europeu apoia orgulhosamente os corajosos e desafiadores que continuam a lutar pela igualdade, dignidade e liberdade no Irã", disse Metsola, em comunicado.

"Ao escolhê-los como laureados, esta Casa recorda a luta deles e continua a homenagear todos aqueles que pagaram o preço final pela liberdade."