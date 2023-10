O que é o Hisbolá - Criado durante a Guerra Civil Libanesa, grupo radical islâmico está profundamente arraigado na sociedade do Líbano. Seus guerrilheiros têm estado envolvidos em conflitos na Síria, Iraque, Iêmen e Israel.Em 2022 o Wilson Center de Washington descreveu o braço armado do Hisbolá como "o mais formidável protagonista militar não estatal do Oriente Médio – e possivelmente do mundo". Patrocinado pelo Irã, o grupo cujo nome significa "Partido de Deus" formou-se e é baseado no Líbano e, mais do que ser uma formação militar, está profundamente arraigado na política e sociedade libanesas.

"Seu extenso aparato de segurança, organização política e rede de serviços sociais fomentaram a reputação de 'Estado dentro do Estado', descreve o think tank americano Council on Foreign Relations (CFR).

Diversos países, inclusive os Estados Unidos em 1997 e a Alemanha em 2020, classificaram o Hisbolá como organização terrorista. A decisão é considerada polêmica devido ao papel que ele tem desempenhado em sucessivos governos libaneses desde 1992.