"O ser humano será extinto por teimosia"

É muito desafiador a gente sair do território que ama, nossa zona de conforto, e vir para a cidade de pedra sem conhecer ninguém, sem um parente. Ao mesmo tempo, você se torna muito forte, porque não está aqui como uma única pessoa, mas um coletivo que representa os 23 povos do Rio Negro. Não é uma escolha fácil, até pela questão financeira, de se manter nas cidades. Estou muito feliz com essa trajetória, de uma mulher indígena que chegou em 2017 ao Rio. Sou uma sobrevivente (risos). Eu me vejo também como uma representante para outras meninas Baniwa que estão nas universidades. Tenho sido a conselheira delas.

Elas me procuram quando passam por situações de preconceito, ou sofrem com a solidão no lugar novo. Eu falo para elas respirarem, digo que vai dar tudo certo. As primeiras semanas são as mais difíceis. Eu criei um grupo no WhatsApp com elas para dar esse apoio afetivo. Isso ajuda a criar um laço familiar. Às vezes, elas não sabem procurar um texto, então eu ajudo a pesquisar e envio. Sou um pouco psicóloga, mãe e professora. É muito desafiador para elas. No grupo, a gente faz brincadeiras com as dificuldades para ajudar a levantar a auto-estima. A ideia é que elas não desistam. A academia ainda não está preparada para receber alunos tão diversos, com realidades tão diferentes. O mais lindo é a resistência dessas pessoas nessas instituições: enfrentam os problemas, amadurecem e ficam fortes.

Nós, indígenas, temos ainda o desafio de estar na universidade, mas também fazer algo acontecer dentro do território. Para nós, é o mais importante. A gente precisa dar esse apoio às mulheres, à juventude, fazer a ponte com as organizações do movimento indígena. É muito desafiador, porque são muitos anseios, eu precisaria de toda uma equipe. O espaço da academia acaba abrindo muitas portas. Tenho construído a minha carreira com passos de tartaruga, e isso tem dado fruto para desenvolver atividades no território. É preciso fortalecer questões como a língua, mas também a geração de renda.

Por décadas, os indígenas foram limitados a objeto de estudo na Antropologia. Agora, pessoas como você assumem o fazer científico. Como vê esse processo?

Acima de tudo, o mais bonito é que a gente fala na primeira pessoa dentro desses espaços. "Nós, mulheres Baniwa da comunidade de Assunção, pensamos a roça desse jeito." São as minhas roças. Não é o pesquisador de fora falando por nós, "eles", "aquela comunidade". Isso é o mais rico. É mais gostoso de descrever, porque você não está tentando entender aquele grupo, você vivencia. Infelizmente, a academia não permite você incluir na autoria dos trabalhos as pessoas que te passaram todo o conhecimento. Esse reconhecimento seria lindo – e justo. É muito triste o esquecimento dos pesquisadores. As comunidades se queixam por não poderem ler o que foi escrito sobre seus pais e avós. Seria muito útil para elas recuperarem um saber que se perdeu, mas não há retorno das teses e dissertações. Eu, como pesquisadora, tento passar que estou ali para estudar, mas acima de tudo sou parente.

A universidade tem abertura para os saberes indígenas?