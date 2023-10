Palestinos aguardam envio de ajuda; Israel sinaliza invasão

Em sua visita a Tel Aviv, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o fechamento de um pacto com os governos de Israel e do Egito para permitir o acesso de 20 caminhões com ajuda humanitária à Faixa de Gaza através da fronteira egípcia.

Segundo Biden, a entrega de água, alimentos, medicamentos e combustíveis deve ocorrer no máximo até esta sexta-feira. "Queremos conseguir o maior número possível de caminhões", disse Biden a jornalistas no avião presidencial Air Force 1, no trajeto de volta a Washington. "Se o Hamas confiscar ou não deixar passar [a ajuda humanitária], isso vai acabar."

Mais tarde, relatos na imprensa egípcia, citando fontes do governo, confirmavam que a fronteira deve ser de fato aberta nesta sexta-feira.

Segundo a emissora CNN, autoridades de segurança do país árabe disseram que uma bandeira da ONU será colocada na travessia de fronteira em Rafah, numa tentativa de evitar bombardeios israelenses.

A distribuição da ajuda será supervisionada pela ONU, juntamente com as ramificações da ONG Crescente Vermelho no Egito e na Palestina, para evitar que os recursos caiam nas mais de membros de organizações terroristas.

Guterres pede "cessar-fogo humanitário imediato"