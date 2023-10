Maduro libera presos e EUA remove sanções: o que está mudando na Venezuela?

No acordo sobre garantias eleitorais, as partes se comprometeram a continuar o processo de diálogo e negociação com relação a outras medidas, "entendendo a necessidade de suspender as sanções contra o Estado venezuelano", disse o governo de Maduro após a assinatura.

Ambas as partes afirmam ainda o seu compromisso com o fortalecimento de uma democracia inclusiva e uma cultura de tolerância e convivência política e ratificam a vontade de alcançar as condições necessárias para que os processos eleitorais se realizem com todas as garantias. Também "condenam qualquer forma de violência política contra a Venezuela, o seu Estado e as suas instituições".

O governo e oposição reconhecem ainda o direito de cada ator político de escolher livremente e de acordo com os seus mecanismos internos o seu candidato às eleições presidenciais, cujas garantias para todos os intervenientes vão ser promovidas conjuntamente. Propõem também que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) realize uma atualização do registo eleitoral, além de campanhas de informação, inscrição e atualização de dados.

O acordo prevê ainda uma "limpeza" do registo eleitoral e a realização de auditorias com a participação de atores políticos, observação internacional e parceiros nacionais. O governo venezuelano e a oposição se comprometeram ainda a promover "um discurso público e um clima político e social favorável ao desenvolvimento de um processo eleitoral pacífico e participativo, sem ingerências externas, com respeito pelos cidadãos, pela autoridade eleitoral, pelos atores políticos, pela Constituição e pelas leis do país".

A oposição venezuelana disse que a assinatura reafirmar o seu compromisso e o do governo de recuperar a confiança dos venezuelanos no processo eleitoral. "Demos um passo sólido que abre caminho para recuperarmos a nossa confiança no voto", disse Gerardo Blyde, chefe da delegação da opositora Plataforma Unitária Democrática.

Suspensão das sanções

A ONU, a União Europeia (UE), os EUA, o Canadá e o Reino Unido comemoraram a assinatura do acordo, destacando que esse compromisso é necessário para restaurar a democracia na Venezuela. Washington prometeu que suspenderia as sanções se Caracas tomasse medidas concretas a favor de eleições transparentes em 2024 e cumpriu o prometido, mas com condições.