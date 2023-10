Adiamento de prêmio a autora palestina gera polêmica

Cancelar eventos culturais "não é o caminho correto": "Nós nos recordamos da Feira do Livro de Frankfurt que apoiou editores turcos, e do discurso pré-gravado do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no ano passado." A Feira teria "a responsabilidade de dar espaço a escritores/as palestinos", em vez de "abafar seus pensamentos, sentimos e reflexões".

A carta aberta cita o editor inglês Jacques Testard, da Fitzcarraldo Editions que lançou Minor detail em 2020: "Uma das finalidades da literatura é fomentar a compreensão e o diálogo entre as culturas." Portanto, "num tempo em que impera tanta violência e dor no coração, a maior feira literária do mundo tem o dever de se engajar por vozes literárias da Palestina e de Israel".

Autora foi excluída da decisão

Além do adiamento da premiação em si, a carta aberta critica também a propagação de inverdades: no website da Litprom lia-se em 13 de outubro que a decisão fora tomada "devido à guerra em Israel" e "em conjunto com a autora". Tal não procederia: ninguém perguntou a Adania Shibli se concordava com o adiamento, simplesmente lhe apresentaram o fato consumado, afirma.

Mais tarde a associação teria corrigido sua afirmativa, porém o The New York Times reproduziu a frase original, propagando, assim, o erro ainda mais. A editora americana de Shibli, Barbara Epler, da New Directions, escreveu ao jornal: "Cancelar a cerimônia e assim tentar silenciar a voz de Adania Shibli – 'devido à guerra em Israel' – é covarde. Mas dizer que Shibli teria concordado (em meio a todo o sofrimento em Gaza) é pior ainda."

A própria autora é igualmente citada na carta aberta do meio literário: caso a cerimônia tivesse se realizado, ela teria "aproveitado a oportunidade para refletir sobre o papel da literatura nestes tempos cruéis e dolorosos".