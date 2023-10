"Cansaço de guerra" do Ocidente ameaça a Ucrânia - A atenção internacional se desviou da invasão russa para o conflito no Oriente Médio. Enquanto isso os aliados parecem perder interesse em Kiev. Rússia aposta na volta de Trump. A Ucrânia vai ser deixada à própria sorte?A intenção é apoiar a Ucrânia contra a Rússia invasora "pelo tempo que for necessário", afirma o presidente americano, Joe Biden, e assim consta do comunicado final da mais recente cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Essa é também a posição do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz.

Desde a ofensiva do grupo terrorista Hamas em Israel, em 7 de outubro, contudo, uma nova crise internacional atrai as atenções da comunidade mundial, tendo o potencial para canalizar as forças também daqueles que apoiam especialmente Kiev, por exemplo os Estados Unidos.

Quem pode sair lucrando é a Rússia. Recentemente o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, insistiu junto aos Estados-membros da Otan para que não recuem em seu apoio, pois Moscou tentaria se aproveitar da situação no Oriente Médio.