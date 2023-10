Como é a relação de Israel com seus vizinhos árabes?

Com 11,6 milhões de residentes, a Jordânia já abriga milhões de migrantes, vindos não só de territórios palestinos, como também da Síria e do Iraque – o que a torna um dos países com a maior proporção de refugiados por habitantes do mundo.

Líbano

A organização política xiita libanesa Hisbolá representa uma ameaça considerável para Israel. A ala militar do grupo, que é designada como organização terrorista por União Europeia, Estados Unidos e outros países, mantém um arsenal substancial de armas e exerce ampla influência política e econômica dentro do Líbano.

Nas últimas décadas, Israel e o Hisbolá estiveram envolvidos numa série de conflitos armados.

Já as tensões entre Líbano e Israel remontam a 1948, quando o Líbano, juntamente com outras nações árabes, declarou guerra a Israel logo após o estabelecimento do Estado judaico.

Desde então, o Líbano tem sido lar de refugiados palestinos e de vários grupos de milícias, enquanto Israel diversas vezes ocupou partes do sul do Líbano.