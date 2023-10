Famílias de reféns do Hamas não perdem a esperança

A questão esteve na ordem do dia durante a curta visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Israel, na quarta-feira, uma vez que há vários cidadãos americanos entre os desaparecidos e raptados. Biden pediu que a Cruz Vermelha Internacional tenha acesso aos reféns e disse que os EUA estão "trabalhando com parceiros em toda a região" para resolver o problema.

A visita do presidente dos EUA também resultou em anúncios de que o Egito e Israel permitiriam que um número limitado de caminhões com ajuda humanitária cruzasse a passagem de Rafah, do Egito para Gaza. A situação da população civil de Gaza, encurralada no enclave, piorou dramaticamente desde o início da guerra, com Israel tendo cortado o fornecimento de eletricidade, água e alimentos.

Ajuda a Gaza irrita famílias de reféns

Israel disse que não permitirá a passagem de ajuda através das suas próprias fronteiras com Gaza, que estão completamente fechadas, até que o Hamas liberte os reféns. Mas o gabinete de Netanyahu disse que permitiria a entrada de água, medicamentos e alimentos vindos do Egito, no sul de Gaza – desde que não chegassem ao Hamas.

O acordo sobre a potencial entrega de ajuda foi recebido com duras críticas por parte do grupo Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, formado para representar algumas das famílias dos sequestrados. Um comunicado divulgado pelo grupo disse que foi "uma decisão terrível" permitir ajuda humanitária a Gaza.

No passado, países como o Egito e o Catar ajudaram na mediação entre o Hamas e Israel. A Alemanha também teria estado envolvida na negociação de um acordo de troca de prisioneiros entre o grupo xiita libanês Hisbolá e Israel em 2008. Israel e o Hamas negociaram indiretamente um acordo de troca de prisioneiros pela última vez em 2011, quando um soldado israelense, capturado em 2006 por militantes do Hamas, foi libertado após cinco anos de cativeiro em troca de mil palestinos detidos em prisões israelenses.