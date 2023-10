Lula veta ponto central do marco temporal das terras indígenas

O presidente, no entanto, sancionou trechos da proposta que definem regras para as demarcações, como a previsão de que o processo de demarcação deverá ser público, com atos amplamente divulgados e abertos para consultas online.

Também foi mantida a previsão de que qualquer cidadão pode ter acesso às informações relativas a demarcações de terras indígenas, inclusive estudos, laudos, conclusões e argumentações.

Os vetos foram anunciados após Lula reunir-se no Palácio da Alvorada com os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e com o advogado-geral da União, Jorge Messias.

"Vetei hoje vários artigos do Projeto de Lei 2903/2023, ao lado da ministra Sonia Guajajara e dos ministros Alexandre Padilha e Jorge Messias, de acordo com a decisão do Supremo sobre o tema. Vamos dialogar e seguir trabalhando para que tenhamos, como temos hoje, segurança jurídica e também para termos respeito aos direitos dos povos originários", afirmou o presidente nas redes sociais.

Guajajara defendia o veto total à proposta, o que também era exigido pela base de Lula. A ministra, porém, acabou aceitando que o projeto de lei fosse vetado de maneira parcial, e garantiu que "tudo que é essencial ao direito dos indígenas está assegurado no veto do presidente".

