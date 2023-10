PF prende membros da Abin por espionagem ilegal de celulares

As medidas judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de buscas e prisões, o STF determinou o afastamento de Paulo Maurício Fortunato Pinto, secretário de Planejamento e Gestão da Abin, e de outros quatro servidores.

Jornalistas e adversários como alvo

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a PF descobriu que o software teria sido usado contra jornalistas, políticos e adversários de Bolsonaro. Segundo o jornal O Globo, a PF apurou que a Abin usou o sistema de monitoramento ilegal mais de 30 mil vezes, incluindo 2.200 usos relacionados a políticos, jornalistas, advogados e adversários do governo Bolsonaro.

"O sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos", informou em nota a PF.

"Além do uso indevido do sistema, apura-se a atuação de dois servidores da agência que, em razão da possibilidade de demissão em processo administrativo disciplinar, teriam utilizado o conhecimento sobre o uso indevido do sistema como meio de coerção indireta para evitar a demissão", acrescentou.