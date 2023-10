Scholz endurece discurso e promete acelerar deportações - Chanceler federal diz que Alemanha deve agir com maior rigor para impor limites à imigração ilegal, inclusive com deportações em larga escala. Governo está sob forte pressão, em meio à ascensão da ultradireita.O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, defendeu em entrevista à revista alemã Der Spiegel publicada nesta sexta-feira (20/10) que a Alemanha deve agir com mais rigor contra os migrantes cujos pedidos de asilo foram rejeitados, como parte dos esforços para impor limites à imigração ilegal no país.

"Devemos deportar em grande escala aqueles que não têm o direito de permanecer na Alemanha", disse Scholz. O chanceler deixou claro que as pessoas que não podem comprovar que necessitam de acolhimento devem deixar o país. "Temos que deportar mais e de maneira mais rápida", afirmou.

Scholz, no entanto, disse que a Alemanha deve continuar a acolher os refugiados que estão aptos a receber asilo por estarem sujeitos a perseguições políticas e outros motivos considerados legítimos, além de atrair migrantes com qualificações profissionais que estão em falta no país. "Mas, os que não pertencem a nenhum desses grupos não poderão permanecer conosco", ressaltou.