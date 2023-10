Gentrificação avança por cidades da América Latina

Para Raquel Rolnik, professora da Faculdade de Urbanismo e Arquitetura da Universidade de São Paulo (FAU-USP), este tipo de atividade tem um enorme impacto nos imóveis, e influencia justamente no mercado de aluguel de maior duração, o que vem sendo observado no México e em Medellín. "Está ajudando a destruir o mercado residencial de mais longo prazo. O efeito disso é aumentar tremendamente o valor do aluguel das unidades", avalia a especialista, que também foi relatora especial para Moradia Adequada da Organização das Nações Unidas (ONU).

Diante deste quadro, Rolnik lembra que uma série de cidades no mundo assumiram regulações para o setor. "É muito importante que as medidas sejam definidas para preservar um estoque de aluguel para os moradores das cidades", avalia. Barcelona, Paris, Amsterdã, Lisboa e São Francisco estão entre os locais que impuseram restrições a esse tipo de negócio.

Efeitos práticos

Uma das legislações mais rigorosas foi adotada em Nova York no último mês, com as restrições chegando a serem chamadas de o "fim do Airbnb" na cidade. No entanto, há algum ceticismo sobre a o impacto prático de tais regulamentações.

Gallanger lembra que alguns estudos constataram que regulamentações rigorosas tiveram, na verdade, o efeito oposto ao pretendido e retardaram a criação de novas habitações, bem como reduziram as receitas fiscais, as despesas dos visitantes e as receitas de negócios relacionados.

"Tanto nos Estados Unidos como na Europa, estudos concluíram que qualquer redução nos preços da habitação quando as regulamentações foram introduzidas afetava principalmente propriedades de luxo e não ajudava na moradia de preços acessíveis", afirma o economista.