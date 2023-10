Argentina, mais uma vez em crise, vai às urnas

No primeiro, o presidenciável alcança a vitória se obtiver 45% dos votos. No segundo, o candidato também é declarado vencedor caso alcance 40% dos votos mais uma diferença de 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. Nesse último cenário, por exemplo, um candidato com 40% vence se o segundo não passar de 30%.

Pelas últimas pesquisas eleitorais, nenhum dos três principais candidatos mostrou ser capaz de alcançar os patamares para ganhar já no primeiro turno. Se isso se confirmar, haverá um segundo turno, previsto para 19 de novembro, com os dois primeiros colocados, no qual ganha quem obtiver mais votos. O próximo presidente tomará posse em 10 de dezembro, para um mandato de quatro anos.

Os candidatos

Cinco candidatos disputam o primeiro turno da eleição argentina: Sergio Massa (peronista aliado ao kirchnerismo), Javier Milei (ultraliberal populista), Patricia Bullrich (conservadora liberal), Juan Schiaretti (peronista anti-kirchnerista) e Myriam Bregman (esquerda).

Eles foram definidos nas primárias de agosto, uma peculiaridade do sistema eleitoral argentino, no qual os eleitores são convocados previamente para escolher quais candidatos vão encabeçar as chapas dos partidos. As primárias servem como um "funil" para definir os candidatos aptos, barrando "nanicos" e resolvendo disputas internas nos partidos.

Dos cinco candidatos, apenas três mostraram ser competitivos nas pesquisas. São eles: