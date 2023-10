Argentina terá 2° turno entre Sergio Massa e Javier Milei

O segundo modelo, defendido por Milei, engloba uma ruptura drástica na castigada economia argentina, promovendo uma dolarização total, a extinção do Banco Central e um corte severo nos gastos estatais, incluindo a rede de subsídios, cujos altos custos são apontados como uma das causas da inflação galopante no país.

No segundo turno, os eleitores de Bullrich devem ser decisivos para a escolha do novo presidente. Em discurso neste domingo, a conservadora reconheceu a derrota e rechaçou apoiar Massa. “Jamais seremos cúmplices do comunismo na Argentina, nem das máfias que destruíram este país”, disse Bullrich, no que pareceu uma sinalização de que ela pode deixar a porta aberta para eventualmente apoiar o ultraliberal Milei.

Ao lado de líderes de seu partido, como o ex-presidente Macri Massa, Bullrich ainda acusou Massa de ter feito parte do “pior governo” que o país já teve.

O pleito ocorreu em meio ao aniversário de 40 anos da volta da democracia na Argentina, após um sangrento período de ditadura militar. No entanto, a insatisfação com as instituições e classe política do país é grande, especialmente por causa da profunda crise. A insatisfação também parece ter se refletido no comparecimento de cerca de 74%, o mais baixo desde 1983.

Além de Férnandez, outra notável ausência nas cédulas neste domingo foi a da atual vice-presidente Cristina Kirchner, que vem se manteve discreta na campanha, após sofrer uma condenação por corrupção no ano passado. Neste domingo, ao votar, Cristina também tentou se desassociar de Fernández, afirmando que não participa das decisões do atual governo. "Eu só presido o Senado em um país presidencialista, e a responsabilidade é do presidente da Nação. Eu falei e não fui escutada", disse. Na Argentina, o vice-presidente é também preside o Senado.

Comparecimento mais baixo desde a redemocratização