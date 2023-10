Populistas de direita abrem vantagem nas eleições da Suíça

"Recebemos um mandato muito claro da população suíça para colocar à mesa os temas que são importantes para eles, como a imigração ilegal", disse o presidente do SVP, Marco Chiesa.

O SVP abriu larga vantagem em relação aos Social-Democratas, a segunda maior legenda do país, que deve obter 18% dos votos, aumentando sua votação em 0,7% em relação ao pleito anterior. Em seguida, aparecem as legendas O Centro e o direitista liberal FDP, com 15% dos votos cada.

Os Verdes não conseguiram repetir o êxito das eleições de 2019 e caíram quatro pontos percentuais, devendo ficar com o quinto lugar nas eleições com apenas 9% dos votos, segundo as projeções.

A rica nação europeia de 8,8 milhões de habitantes elegeu os representantes para as 200 cadeiras no Conselho Nacional, assim como os 46 representantes no Conselho dos Estados, a câmara alta do Legislativo suíço.

Segurança e imigração ilegal

O tema principal da campanha do SVP era o combate a uma suposta "imigração em massa" e a perspectiva de que isso poderia provocar um aumento da população para 10 milhões de habitantes.