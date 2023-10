Scholz expressa "vergonha" pelo antissemitismo na Alemanha - Em inauguração de sinagoga no leste do país, chanceler ressalta o dever alemão de proteger a comunidade judaica e diz que ataques do Hamas se tornaram ponto de inflexão, não só para Israel, mas para todo o mundo.O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, e presidente alemão,Frank-Walter Steinmeier, condenaram em atos públicos neste domingo (22/10) o aumento do antissemitismo no país após o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Scholz participou da inauguração de uma nova sinagoga construída na cidade de Dessau, no estado da Saxônia-Anhalt, no leste do país.

O local foi destruído pelos nazistas há 85 anos durante a chamada Noite dos Cristais, a revolta contra os judeus em toda a Alemanha e na Áustria, quando milhares de sinagogas e casas de oração foram saqueadas, pilhadas e incendiadas.