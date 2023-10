Aumento do degelo da Antártida Ocidental é inevitável, diz estudo - Manto de gelo da Antártida Ocidental vai continuar derretendo neste século mesmo se aquecimento global puder ser freado, afirmam cientistas.A aceleração do derretimento do manto de gelo da Antártida Ocidental neste século, e o subsequente aumento do nível do mar, é inevitável, segundo um estudo do centro de pesquisas British Antarctic Survey (BAS) divulgado nesta segunda-feira (23/10). Porém, esse processo poderá ser mais lento se o aquecimento global não ultrapassar 1,5°C.

Publicado na revista especializada Nature Climate Change, o estudo destaca que o derretimento do manto de gelo da Antártida Ocidental não é mais de uma questão de "se", mas de "com que velocidade". Os autores do estudo, Kaitlin Naughten, Paul Holland e Jan De Rydt, usaram um supercomputador para simulações de cenários de derretimento da região.

"Nossa principal questão era quanto controle ainda temos sobre o derretimento da plataforma de gelo? Quanto derretimento ainda pode ser evitado se reduzirmos as emissões? Infelizmente, a notícia não é boa", afirmou a oceanógrafa Naughten.