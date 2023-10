Como está o envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza? - Caminhões entram lentamente no enclave palestino após duas semanas de bloqueio. Fluxo, porém, é aquém do necessário para a população civil e não inclui combustível, essencial para hospitais e abastecimento de água.A condição de vida dos cerca de dois milhões de moradores da Faixa de Gaza segue se deteriorando desde os ataques contra Israel iniciados em 7 de outubro pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas* e o consequente bloqueio das vias de acesso ao território palestino.

No sábado (21/10), duas semanas após o início do bloqueio, os primeiros caminhões com ajuda humanitária foram autorizados a entrar em Gaza por meio da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Mas as entregas são insuficientes, e por ora não incluem combustível – necessário para a geração de eletricidade para hospitais e o abastecimento de água.

Confira abaixo um resumo da situação atual do envio de ajuda humanitária a Gaza.