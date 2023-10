Esforços globais para conter desmatamento são insuficientes, diz relatório

Diante do atual cenário, o mundo precisaria de uma redução de 27,8% no desmatamento até o fim deste ano para se manter no caminho certo, avalia Matson. Os especialistas alertam que os 2,2 bilhões de dólares (R$ 11 bilhões) destinados a projetos de proteção de florestas são significativamente inferiores ao investimento necessário.

De acordo com o grupo ambientalista Climate Focus, algumas das principais causas de degradação florestal são atividades madeireiras, criação de gado e construção de estradas.

Os especialistas também pedem a suspensão de subsídios em setores como a agricultura, que contribuem para a devastação.

Ainda há esperança

O relatório ressalva, porém, que o panorama não é totalmente negativo, com cerca de 50 países considerados no bom caminho para acabar com o desmatamento. O documento menciona Brasil, Indonésia e Malásia como exemplos de países que conseguiram "reduções espetaculares" na perda de florestas.

"A esperança não está perdida. Esses países são exemplos claros, que outros devem seguir", destaca Franziska Haupt, uma das autoras do documento.