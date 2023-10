EUA e China metem a colher na política da América Latina - Após a custosa campanha de Sergio Massa, Argentina tem mais um mês de instabilidade pela frente até o 2º turno. Nos bastidores, Washington e Pequim tramam seu jogo geopolítico, alimentado à base de créditos generosos.Os países latino-americanos são cada vez mais envolvidos nos imbróglios geopolíticos entre Pequim e Washington. Isso ficou patente nos últimos dias, quando os Estados Unidos fecharam um acordo com a Venezuela em que esta se declarava disposta a realizar eleições idôneas em 2024 em troca de um abrandamento das sanções americanas, introduzidas em reação às óbvias fraudes eleitorais de 2019.

A indústria petroleira venezuelana poderá voltar a vender no mercado mundial. O contexto é que, após a guerra da Rússia na Ucrânia e dos recentes ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel, os EUA temiam uma explosão dos preços do petróleo. Portanto fornecimentos adicionais do produto venezuelano para o Ocidente são bem-vindos. Mesmo porque, até agora eram sobretudo os chineses a lucrarem com as exportações de petróleo da Venezuela – baratas e, do ponto de vista americano, ilegais.

Contudo as duas potências mundiais estão metendo a colher também nas eleições gerais da Argentina – embora de maneira não tão óbvia.