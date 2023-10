Medo do anarcocapitalismo reaviva o peronismo na Argentina

Paradoxalmente, a maioria do eleitorado argentino, que sofre com a crise econômica, elegeu o ministro da Economia que fracassou em geri-la. Semán tenta explicar o fenômeno: "Massa encarna, ao mesmo tempo, mudança e continuidade, além de moderação diante da desmesura de Milei. O povo não o vê como um candidato da União pela Pátria, nem necessariamente como um kirchnerista, nem vê Cristina Kirchner nele."

Por sua vez, Milei alega ter derrotado "a máfia" no poder; e a terceira colocada do pleito, Patricia Bullrich, do Juntos pela Mudança (JxC), rejeita qualquer colaboração com o kirchnerismo.

"Com um governo complicado, uma economia totalmente desfalcada, uma inflação galopante e o dólar nas nuvens, é realmente um milagre Sergio Massa ter conseguido não só entrar para o segundo turno, mas ser o mais bem posicionado, com a possibilidade de somar os votos da esquerda e do centro", assinala Jaime Rosenberg, jornalista político credenciado na Casa Rosada do jornal La Nación. Porém não é possível fazer prognósticos certeiros sobre quem sairá vencedor em novembro, já que "não se trata de matemática pura".

De "mudança ou continuidade" a "medida ou desmedida"

A aparição de Javier Milei no cenário político suscitou temores em muitos argentinos, não só por suas propostas extremas – como fechar o Banco Central e converter a educação num sistema de vouchers – mas também por anunciar que cortaria relações com a China e o Brasil, os dois principais parceiros comerciais da Argentina. Muitos receavam que sua eventual vitória resultasse numa corrida cambial e outra crise como a de 2001, agravada pelo isolamento internacional do país.

Em seu discurso após os resultados de segunda-feira, "Massa deixou claro que presidentes de diversas partes do mundo lhe ligaram, e que ele lhes assegurou que a Argentina seguirá um caminho previsível". "É um dirigente muito próximo aos Estados Unidos e ao mundo empresarial, onde o vêm como de centro-direita", explica Rosenberg.