O homem brasileiro ainda tem medo do divã? - Seleção masculina de futebol não tem acompanhamento psicológico desde 2014. Um reflexo da sociedade brasileira, em que oito em cada dez homens, educados com a ideia de que "depressão é frescura", nunca fizeram terapia."Não preciso de psicólogo. Não sou louco." Essa frase repercutiu no Brasil na semana passada, quando voltou a ser atribuída ao ídolo controverso Neymar por um colunista esportivo. Não sei se o jogador realmente disse isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza: esse tipo de frase é repetida todos os dias mundo afora. E principalmente por homens. Já escutei versões dessa mesma bobagem negacionista repetida por tios, amigos e ex -namorados.

Esses mesmos caras viviam estressados, bebiam demais, ou até passavam a ter problemas de saúde seríssimos, como enfarte. Sim, falta de cuidado com saúde mental mata.

Mas, por incrível que pareça, o clichê do homem que rejeita terapia não ficou no passado. A Seleção Brasileira de Futebol parece ser um bom exemplo de como anda o assunto e as cabeças dos homens.